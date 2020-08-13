Четыре страны ЕС угрожают Лукашенко изоляцией из-за бойни в Беларуси

Польша, Латвия, Литва и Эстония обратились к Минску с совместным заявлением

Соседние с Беларусью страны-члены Евросоюза поставили президенту Александру Лукашенко ультиматум, пригрозив изоляцией со стороны Запада, если насилие в отношении участников антиправительственных протестов в его стране не прекратится.

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С таким заявлением обратились к белорусскому президенту его коллеги из Литвы, Польши, Латвии и Эстонии.

Заверив в своем стремлении к становлении Беларуси стабильной, демократической, независимой и процветающей страной, они выдвинули Лукашенко три требования:

начать деэскалацию ситуации и немедленно прекратить применения силы против своего народа, уважать основные свободы, права человека и гражданина, включая свободу слова, СМИ, собраний и безопасность журналистов;

в срочном порядке освободить всех задержанных участников акций протеста и прекратить их преследования в дальнейшем;

немедленно начать диалог с народом, услышать голос своих граждан и дать им возможность свободно высказываться.

Президенты предложили организовать "круглый стол" для примирения власти с общественностью, за котором будут не только чиновники, но и представители гражданского общества. Кроме того, Литва, Польша, Латвия и Эстония готовы выступить посредниками в этом процессе.

"Если белорусские власти выполнят эти требования, то двери для сотрудничества с международным сообществом должны оставаться открытыми. Изоляция – это не путь к процветанию и развитию любой нации", – предупредили официальный Минск.

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Напомним, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал саммит Совета ЕС, после которого будет опубликовано совместное заявлением 27 стран касательно происходящего в Беларуси. Он должен состояться 14 августа в Брюсселе.

Напомним, что антиправительственные акции в Беларуси начались после объявления предварительных результатов выборов 9 августа, согласно которым около 80% голосов в первом туре набрал действующий президент Александр Лукашенко.

Изначально оппозиция отказалась признавать результаты голосования, но позже главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская, которой прочили победу, под давлением властей вместе с детьми уехала в Литву. Ее муж также баллотировался в президенты, но был арестован во время своей кампании.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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