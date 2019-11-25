Люксембург предложил Евросоюзу признать Палестину как независимое государство

Брюссель мог бы выступить противовесом Вашингтону и ближневосточной политике президента США Дональда Трампа

Иерихон, Палестина / Фото: Depositphotos

На фоне решение Соединенных Штатов признать законность израильских поселений на Западном берегу Иордана глава министерства иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн высказался за признание Евросоюзом Палестины как независимого государства. Такое мнение он высказал в опубликованном в воскресенье интервью немецкой газете Tagesspiegel am Sonntag.

"Европейский союз должен обсудить, не пора ли всем странам – членам ЕС признать Палестину как государство", – заметил Ассельборн.

Тем самым, по его мнению, Брюссель мог бы выступить противовесом Вашингтону и ближневосточной политике президента США Дональда Трампа.

"Мы знаем, как сложно, особенно в Германии, а также во Франции, Бельгии, Нидерландах, Испании и Люксембурге в индивидуальном порядке признать Палестину. Но в рамках европейской инициативы это было бы возможно", – считает политик.

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"Признание Палестины всем ЕС подало бы сигнал о том, что палестинцы нуждаются в родине, государстве, точно так же, как и израильтяне", – утверждал он.

"Уже сейчас решение проблемы на основе создания двух государств является совершенно неустойчивой конструкцией. Если же израильская поселенческая политика и разрушение домов палестинцев продолжатся, то просто совсем не останется места для палестинского государства", – продолжал глава МИД Люксембурга.

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"Отказ от соблюдения международного права приведет к тому, что на Ближнем Востоке дополнительно будут находиться как минимум 5 млн беженцев. Это не может быть в интересах Израиля", – подытожил Ассельборн.

18 ноября госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон, признавая "реальную ситуацию на земле", больше не считает наличие еврейских поселений на Западном берегу Иордана нарушением международного права. В Израиле приветствовали данное решение. Представители палестинской стороны заявили, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся поселений.

Как сообщалось, в конце июня 2019 года Белый дом опубликовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта, который неофициально именуется "сделкой века". Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере 50 млрд долларов.

25-26 июня в столице Бахрейна Манаме прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация, а также ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным. Тогда же стало известно, что палестинцы прекращают выполнение всех мирных соглашений, подписанных с Израилем.

В 2019 году день траура по разрушенному Храму, который отмечают евреи, совпал с мусульманским праздником Курбан-байрам. В результате произошли массовые беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме:

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