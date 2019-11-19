США признали законность израильских поселений на Западном берегу Иордана

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Власти США отныне не будут считать, что строительство израильских поселений на палестинских территориях – это нарушение международного права, заявил в понедельник глава госдепа Майк Помпео.

"Внимательно изучив все стороны споров по юридическим аспектам, наша администрация согласилась, что строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу (Иордана – Ред.) само по себе не противоречит международному праву", – сказал он журналистам в Вашингтоне.

До сих пор официально позиция Вашингтона по этому вопросу заключалась в том, что такое строительство все же нарушает международные нормы.

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По сообщению западных СМИ, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже приветствовал решение США, тогда как в Палестинской администрации, напротив, осудили этот шаг.

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Напомним, что в ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху анонсировал распространение суверенитета Израиля на все еврейские поселения, расположенные на палестинских территориях Западного берега реки Иордан.

В ответ на это официальный представитель руководства Палестины Набиль Абу Рудейна обещал, что все еврейские поселения на Западном берегу Иордана будут удалены с палестинских земель.

По его убеждению, через поддержку поселенцев и заявления о распространении на них суверенитета Израиля израильские политики "поддерживают неприемлемую для палестинцев ситуацию, которая не приведет ни к миру, ни к стабильности и безопасности в регионе".

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