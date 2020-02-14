Маас: Россия пытается играть главенствующую роль в Украине, но Европа должна показать силу

Без дипломатии и четкой стратегии будет опасность неудачи военных операций

/ Фото: AFP

Россия пытается играть главную роль в Сирии, Ливии и в Украине. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Россия пытается занять главенствующее положение как в Сирии, так и в Украине и в Ливии, где существуют другие игроки, которые в состоянии установить стабильность и мир", – утверждал он.

Реклама

"Европа должна показать силу", – сказал он. "Я думаю при этом, конечно, о выстраивании союза европейской безопасности и обороны – сильной составляющей НАТО", – отметил Маас. "Мы готовы принять предложение президента Франции Эмманюэля Макрона и начать стратегический диалог по этому вопросу", – добавил он. "Мы должны приспособить наши многосторонние союзы к новой политической реальности", – заявил глава МИД.

В тренде Россиян будут судить в Гааге: Нидерланды жестко отказали в просьбе РФ

Германия, по его словам, "готова взять на себя ответственность в военном плане". Но это должно сопровождаться политическими мерами, предупредил Маас. "Без дипломатии и четкой стратегии будет опасность неудачи военных операций", – заявил министр.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что представители "Нормандской четверки" попытаются подготовить новый саммит во время встречи в Мюнхене.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама