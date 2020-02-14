Маас: Россия пытается играть главенствующую роль в Украине, но Европа должна показать силу

Россия пытается играть главную роль в Сирии, Ливии и в Украине. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Россия пытается занять главенствующее положение как в Сирии, так и в Украине и в Ливии, где существуют другие игроки, которые в состоянии установить стабильность и мир", – утверждал он.
"Европа должна показать силу", – сказал он. "Я думаю при этом, конечно, о выстраивании союза европейской безопасности и обороны – сильной составляющей НАТО", – отметил Маас. "Мы готовы принять предложение президента Франции Эмманюэля Макрона и начать стратегический диалог по этому вопросу", – добавил он. "Мы должны приспособить наши многосторонние союзы к новой политической реальности", – заявил глава МИД.
Германия, по его словам, "готова взять на себя ответственность в военном плане". Но это должно сопровождаться политическими мерами, предупредил Маас. "Без дипломатии и четкой стратегии будет опасность неудачи военных операций", – заявил министр.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что представители "Нормандской четверки" попытаются подготовить новый саммит во время встречи в Мюнхене.
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