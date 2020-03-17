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Угроза коронавируса стала реальностью: Евросоюз закрывает внешние границы на месяц

17 марта, 00:34

Елена Кузьмич

Во вторник, 17 марта, границы ЕС и Шенгенской зоны будут закрыты на 30 дней

Европейский союз из-за коронавируса закрывает внешние границы сообщества с 17 марта на 30 дней. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Во вторник (17 марта – Ред.), в полдень, границы ЕС, Шенгенской зоны будут закрыты на 30 дней. Поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом приостанавливаются на этот срок", — сказал он. Макрон заметил, что "это общее решение, принятое этим утром европейскими лидерами".

Президент подчеркнул, что "угроза коронавируса стала реальностью". "Мы находимся в состоянии войны. Наш враг невидим, но он есть, и он наступает", — сказал Макрон. "Я вновь прошу вас оставаться дома и сохранять спокойствие", — обратился президент к французам.

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Он сказал, что "правительство уточнит конкретные меры" в развитие его выступления. "Все нарушения этих правил будут наказываться", — резюмировал Макрон.

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Ранее коронавирус проник в последнюю страну Евросоюза.

Также ранее Кабинет министров на экстренном заседании принял решение временно закрыть границу с Европой для иностранцев, а также приостановить пассажирское авиасообщение.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ЕС граница коронавирус шенгенская зона

Источник: ТАСС

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