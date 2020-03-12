Макрон: Коронавирус стал самым страшным кризисом в области здравоохранения во Франции за 100 лет

Рост числа зараженных с каждым днем все быстрее увеличивается

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что коронавирус стал самым страшным кризисом в области здравоохранения во Франции за 100 лет, то есть эпидемия коронавируса во Франции – худшая со времен "испанки".

Политик призвал всех граждан старше 70 и больных хроническими заболеваниями не выходить из дома. С понедельника, 16 марта, в стране закроются школы и университеты.

Рост числа зараженных с каждым днем все быстрее. 11 марта выявили 500 новых случаев, 12 – уже 600.

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Также Минздрав Франции активировал второй уровень экстренного плана по коронавирусу. Врачам по всей стране предписано отменить все несрочные хирургические операции, чтобы освободить столы для зараженных коронавирусом.

Ранее французские ученые сделали важное заявление о передаче нового коронавируса. Мол, нет доказательств, что домашние животные играют какую-либо роль в распространении вируса.

У министра культуры Франции, президент которой отказался от рукопожатий на фоне распространения коронавирусной эпидемии, Франка Ристера диагностировали Covid-19.

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