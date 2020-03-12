Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,62
29,05

Макрон: Коронавирус стал самым страшным кризисом в области здравоохранения во Франции за 100 лет

12 марта, 21:34

Елена Кузьмич

Рост числа зараженных с каждым днем все быстрее увеличивается

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что коронавирус стал самым страшным кризисом в области здравоохранения во Франции за 100 лет, то есть эпидемия коронавируса во Франции – худшая со времен "испанки".

Политик призвал всех граждан старше 70 и больных хроническими заболеваниями не выходить из дома. С понедельника, 16 марта, в стране закроются школы и университеты.

Рост числа зараженных с каждым днем все быстрее. 11 марта выявили 500 новых случаев, 12 – уже 600.

Реклама

Также Минздрав Франции активировал второй уровень экстренного плана по коронавирусу. Врачам по всей стране предписано отменить все несрочные хирургические операции, чтобы освободить столы для зараженных коронавирусом.

В тренде
Зачем Петросян, если есть такой клоун: в сети троллят Путина за слова о дешевой нефти
Владимир Путин

Ранее французские ученые сделали важное заявление о передаче нового коронавируса. Мол, нет доказательств, что домашние животные играют какую-либо роль в распространении вируса.

У министра культуры Франции, президент которой отказался от рукопожатий на фоне распространения коронавирусной эпидемии, Франка Ристера диагностировали Covid-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Франция коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кремль готовит атаку
Кремль готовит атаку "русского мира" на Европу: дипломаты раскрыли планы МосквыПолитика
Коронавирус в Украине: лаборатория Лондона сообщила о результатах
Коронавирус в Украине: лаборатория Лондона сообщила о результатахУкраина
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии Крыма
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии КрымаРоссия
Глава МИД Литвы прокомментировал замену Пристайко на Кулебу
Глава МИД Литвы прокомментировал замену Пристайко на КулебуПолитика
Берлускони завел любовницу на 53 года младше него
Берлускони завел любовницу на 53 года младше негоЕвросоюз
7 млн гривен штрафа и 20 лет тюрьмы: на чем погорел украинец в Польше
7 млн гривен штрафа и 20 лет тюрьмы: на чем погорел украинец в ПольшеЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...