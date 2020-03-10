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Коронавирус обнаружили у министра культуры Франции

10 марта, 03:24

Елена Вус

46-летний министр мог заразиться прошлой неделе, когда посетил Национальное собрание Франции

У министра культуры Франции, президент которой отказался от рукопожатий на фоне распространения коронавирусной эпидемии, Франка Ристера диагностировали Covid-19.

После выявления симптомов заболевания, тест министра оказался положительным, пишет Le Figaro.

Предположительно 46-летний министр мог заразиться прошлой неделе, когда посетил Национальное собрание Франции, где выявлено несколько случаев заражения коронавирусом.

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На данный момент Ристер находится "в хорошей форме" и проходит лечение дома, сообщили в Минкультуры.

Напомним, что из-за вспышки коронавируса во Франции временно закрывали Лувр, а также изменили обряд причастия: священникам запретили своими руками класть в рот прихожанину гостию (хлеб, символизирующий Тело Христово).

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Кроме того, с начала распространения коронавируса во Франции, более 11 тысяч медицинских масок и около 1,4 тысячи флаконов с дезинфицирующим средством похищено из больниц Парижа и столичного региона Иль-де-Франс

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Франция заражение министры коронавирус

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