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Макрон приказал подготовить неприятный сюрприз "желтым жилетам"

Сегодня, 10:10

Глава республики назвал участников вчерашних протестов сообщниками хулиганов и теми, кто хочет уничтожить государство

Фото: AFP
Макрон приказал подготовить неприятный сюрприз "желтым жилетам" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/dff/613/5c8dff613b4f5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/dff/613/5c8dff613b4f5.jpg Евросоюз Глава республики назвал участников вчерашних протестов сообщниками хулиганов и теми, кто хочет уничтожить государство

Французские правоохранительные органы должны разработать меры, чтобы погромы, которыми закончилась очередная акция "желтых жилетов" в Париже, больше не повторились, заявил глава государства Эммануэль Макрон 16 марта.

"Сегодня мы видели людей, которые пытаются всеми средствами нанести ущерб Республике, громя, разрушая с риском убивать. Это мы наблюдали в случае пожара, сегодня утром", – цитирует его BFM TV.

На фоне массовых погромов, поджогов и мародерства президент Франции был вынужден прервать свой отпуск в Пиренеях и вернуться в столицу для заседания кризисного штаба в МВД.

Отметив, что "произошедшее на Елисейских полях больше не называется манифестацией", Макрон назвал участников протестов сообщниками хулиганов и теми, кто "хочет уничтожить республику".

"Я хочу, чтобы ситуация была проанализирована, и чтобы в кратчайшие сроки можно было принять дополнительные сильные решения с целью больше не допустить подобного", – резюмировал он.

Напомним, что, по данным правоохранительных органов, в протестах на этой неделе приняли участие 32 тыс. человек, а во время беспорядков в Париже пострадали 17 полицейских и 42 манифестанта. Кроме того, количество задержанных превысило 120 человек.

Мы также писали, что на прошлой неделе участники протестов разгромили масонскую ложу "Великий восток Франции" во французском городе Тарб.

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Тег Франция, Париж, протест, митинг, демонстрация, Макрон, желтые жилеты

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Источник:

ТАСС

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