Макрон приказал подготовить неприятный сюрприз "желтым жилетам"
Глава республики назвал участников вчерашних протестов сообщниками хулиганов и теми, кто хочет уничтожить государство
Французские правоохранительные органы должны разработать меры, чтобы погромы, которыми закончилась очередная акция "желтых жилетов" в Париже, больше не повторились, заявил глава государства Эммануэль Макрон 16 марта.
"Сегодня мы видели людей, которые пытаются всеми средствами нанести ущерб Республике, громя, разрушая с риском убивать. Это мы наблюдали в случае пожара, сегодня утром", – цитирует его BFM TV.
На фоне массовых погромов, поджогов и мародерства президент Франции был вынужден прервать свой отпуск в Пиренеях и вернуться в столицу для заседания кризисного штаба в МВД.
Отметив, что "произошедшее на Елисейских полях больше не называется манифестацией", Макрон назвал участников протестов сообщниками хулиганов и теми, кто "хочет уничтожить республику".
"Я хочу, чтобы ситуация была проанализирована, и чтобы в кратчайшие сроки можно было принять дополнительные сильные решения с целью больше не допустить подобного", – резюмировал он.
Напомним, что, по данным правоохранительных органов, в протестах на этой неделе приняли участие 32 тыс. человек, а во время беспорядков в Париже пострадали 17 полицейских и 42 манифестанта. Кроме того, количество задержанных превысило 120 человек.
Мы также писали, что на прошлой неделе участники протестов разгромили масонскую ложу "Великий восток Франции" во французском городе Тарб.
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