"Желтые жилеты" разгромили храм масонов во Франции
Министр внутренних дел республики сравнил произошедшее с акциями насилия против евреев
Участники протестного движения "желтых жилетов" в ходе манифестаций в субботу разгромили масонскую ложу "Великий восток Франции" во французском городе Тарб. Об этом в воскресенье сообщила газета "Депеш".
По ее данным, поздним вечером участники протестов подошли к зданию организации и стали забрасывать фасад различными предметами. В это время один из протестующих перелез через ограду и открыл изнутри ворота. Проникнув в здание, манифестанты устроили в нем погром, сломав мебель и разбив стекла. Один из погромщиков вынес из ложи четыре меча, которые положил на подоконник соседнего здания.
По факту начато расследование. Министр внутренних дел республики Кристоф Кастанер сравнил произошедшее с акциями насилия против евреев. "После евреев – франко-масоны. Когда глупость соперничает с самой грязной нетерпимостью", – отметил он.
По данным МВД, в 17-й по счету общенациональной волне протеста "желтых жилетов" в стране приняли участие 28,6 тыс. человек.
Отмечается, что субботой ране в акции приняли участие 39,3 тыс. человек, из которых 4 тыс. – в столице.
Сами "желтые жилеты" опровергают эти данные и утверждают, что полицейские занижают число демонстрантов.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал движение "желтых жилетов" отражением "гигантского коллективного провала", в котором он также поучаствовал.
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