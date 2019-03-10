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"Желтые жилеты" разгромили храм масонов во Франции

Сегодня, 16:20

Министр внутренних дел республики сравнил произошедшее с акциями насилия против евреев

Фото: AFP
"Желтые жилеты" разгромили храм масонов во Франции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/51c/e71/5c851ce71290e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/51c/e71/5c851ce71290e.jpg Евросоюз Министр внутренних дел республики сравнил произошедшее с акциями насилия против евреев

Участники протестного движения "желтых жилетов" в ходе манифестаций в субботу разгромили масонскую ложу "Великий восток Франции" во французском городе Тарб. Об этом в воскресенье сообщила газета "Депеш".

По ее данным, поздним вечером участники протестов подошли к зданию организации и стали забрасывать фасад различными предметами. В это время один из протестующих перелез через ограду и открыл изнутри ворота. Проникнув в здание, манифестанты устроили в нем погром, сломав мебель и разбив стекла. Один из погромщиков вынес из ложи четыре меча, которые положил на подоконник соседнего здания.

По факту начато расследование. Министр внутренних дел республики Кристоф Кастанер сравнил произошедшее с акциями насилия против евреев. "После евреев – франко-масоны. Когда глупость соперничает с самой грязной нетерпимостью", – отметил он.

По данным МВД, в 17-й по счету общенациональной волне протеста "желтых жилетов" в стране приняли участие 28,6 тыс. человек.

Отмечается, что субботой ране в акции приняли участие 39,3 тыс. человек, из которых 4 тыс. – в столице.

Сами "желтые жилеты" опровергают эти данные и утверждают, что полицейские занижают число демонстрантов.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал движение "желтых жилетов" отражением "гигантского коллективного провала", в котором он также поучаствовал.

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Тег Франция, массоны, желтые жилеты

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Источник:

ТАСС

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