Макрон напомнил России о ее обязательствах перед Советом Европы

Президент Франции считает, что Россия нуждается в Совете Европы

Эммануэль Макрон. REUTERS/Philippe Wojazer.

Франция выступает за сохранение членства России в составе Совета Европы, но призывает Москву придерживаться взятых на себя обязательств перед организацией.

Об этом в ходе пресс-конференции с генеральным секретарем Совета Турбьерном Ягландом в Париже заявил французский президент Эммануэль Макрон.

"Я хотел бы, чтобы Россия оставалась в составе Совета Европы", — сказал он.

Стоит отметить, что ранее Парламентская ассамблея Совета Европы лишила российскую делегацию права голоса по причине агрессии против Украины – аннексии Крымского полуострова и поддержки оккупантов на востоке страны.

Несмотря на это, Макрон считает, что и Россия, и Совет Европы нуждаются друг в друге, и поэтому призвал РФ выполнять свои обязательства перед организацией.

"Россия, в свою очередь, должна выполнять свои обязательства перед организацией", — сказал Макрон.

Мы также писали, что, несмотря на принятие резолюции, пророссийскому лобби в Совете Европы не удалось отменить санкции и вернуть российскую делегацию в ПАСЕ - украинской делегации удалось добиться, чтобы этот документ лишь дополнял уже имеющиеся и определенные в уставе процедуры.

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