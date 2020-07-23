Макрон ударил подростка мячом по голове: видео

Конфуз с президентом Франции произошел во время встречи с молодежью в Луаре

Президент Франции Эммануэль Макрон, который недавно рассмешил лидеров других стран ЕС, снова оконфузился.

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Как сообщает France Bleu, во время рабочей поездки в центр страны он сыграл в футбол с местной молодежью, но один из его пасов пришелся прямо в голову подростку.

Инцидент произошел 22 июля во время встречи с французами в Шамборском замке в Луаре.

Поездка Макрона посвящена программе "Летние кварталы 2020", которая направлена на обеспечение досуга жителей 1500 кварталов, которые не могут себе позволить поехать в отпуск. Предполагается, что участие в ней должны принять порядка 250 тысяч юных французов.

Также программа направлена ​​на содействие профессиональному обучению и возвращению на работу французов, которые оказались безработными.

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Стоимость социальной инициативы – 110 млн евро.

Напомним, ранее в этом году Макрон посетил Израиль, где попал в скандал – во время посещения базилики Святой Анны в Иерусалиме он поругался с сотрудниками службы охраны и требовал у них покинуть храм, который находится на попечении французского консульства.

А несколько лет назад с французским президентом произошел другой конфуз – его пес сорвал рабочее совещание, решив помочиться на старинный камин перед камерами.

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