Ругался и выгонял израильтян: видео скандала с Макроном в Иерусалиме

Во время визита в Израиль президент Франции поругался с местной службой безопасности

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Израиль, куда он прибыл для участия в конференции памяти жертв Холокоста, ознаменовался скандалом.

Во время посещения базилики Святой Анны в Старом городе Иерусалима 21 января он вступил в перепалку с сотрудниками израильской службы охраны и требовал у них покинуть храм.

"Мы все прекрасно знаем правила. Мне не нравится, что вы сделали передо мной. Выйдите на улицу, пожалуйста. Извините, но вы знаете правила. Никто, никто, никто не должен провоцировать. Вы провели отличную работу в городе, я это ценю. Следует соблюдать вековые правила. Они не изменились с моим приходом", – эмоционально говорил Макрон израильтянам по-английски, стоя под аркой церкви.

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Стоит отметить, что в 1856 году, когда тогдашняя Палестина находилась под властью Османской империи, турецкий султан подарил базилику французскому императору Наполеону III. На сегодняшний день ею управляет консульство Франции.

Эта католическая церковь находится в мусульманском квартале Старого города – во время Шестидневной войны в 1967 году эта часть Иерусалима была захвачена израильскими войсками и впоследствии аннексирована.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский также планирует посетить конференцию в Иерусалиме, куда он хочет прилететь прямиком из швейцарского Давоса, где накануне конференции проходит Всемирный экономический форум.

А более подробно о визите Зеленского в Давос вы можете узнать в статье на нашем сайте и в видеосюжете:

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