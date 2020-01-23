Макрон устроил эмоциональную перепалку с израильским полицейским

Французскому лидеру не понравилось, что полицейский пытался вместе с ним войти в базилику Святой Анны

Фото: REUTERS/Ammar Awad

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Президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее заявил, что осуществит реформу пенсионной системы, в ходе своего визита в Иерусалим устроил перепалку с местным полицейским. Соответствующее видео в среду, 22 января, появилось в социальных сетях.

"Мне не нравится, что вы сделали передо мной, выходите", – говорит президент Франции и указывает пальцем на выход у себя за спиной.

"У нас прекрасный мир, вы делаете отличную работу в городе, я ценю. Пожалуйста, уважайте правила, как они есть веками, они не изменятся со мной. Пожалуйста, все уважайте правила", – добавил Макрон и прошел внутрь.

Как уточняет местное издание Едиот Ахронот, события развернулись на входе в базилику Святой Анны и президент был возмущен тем, что полиция хотела войти вместе с ним.

Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден покинуть театр Буф-дю-Нор в Париже, куда пытались прорваться протестующие против пенсионной реформы. Протестующие попытались зайти внутрь театра, однако силы правопорядка оттеснили их. Спустя некоторое время, правоохранители образовали коридор, позволяя автомобилю, в котором, предположительно, находилась чета Макронов, отъехать от здания театра.

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