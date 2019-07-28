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Макрон встретится с Путиным накануне саммита G7 во Франции

28 июля, 12:22

Встреча состоится в летней резиденции Эммануэля Макрона

Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что примет на юге страны президента России Владимира Путина накануне саммита "Большой семерки", 19 августа.

Глава Франции сказал, что встреча с Путиным состоится в его летней резиденции, средневековой крепости Брегансон на французском средиземноморском побережье.

Он отметил, что форт был выбран потому, что он позволяет "работать в изоляции ... и принимать иностранных лидеров, что я сделаю с Владимиром Путиным через несколько недель".

В Кремле заявили, что "визит Путина во Францию ​​в указанные сроки прорабатывается".

После переговоров Макрона и Путина Франция 24-26 августа примет саммит лидеров "Большой семерки".

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон и его российский коллега Владимир Путин провели переговоры, одной из тем которых вновь стал конфликт на Донбассе. Лидеры также выразили желание активизировать сотрудничество в нормандском формате.

Кроме этого, Макрон пообещал приехать в мае 2020 года на праздничные мероприятия, приуроченные к 75-летию "Дня победы". Глава Франции отметил, что его на празднование пригласил президент Российской Федерации Владимир Путин, и он согласился.

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Тег Путин, встреча, Макрон, саммит G7

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