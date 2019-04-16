Макрон заявил, что Нотр-Дам будет реконструирован за пять лет
Президент подчеркнул, что собор после реставрации должен стать "еще более красивым, чем прежде"
Президент Франции Эммануэль Макрон считает возможным восстановить пострадавший от пожара собор Нотр-Дам де Пари и призывает завершить работы по реконструкции в течение пяти лет. Об этом он заявил во вторник, 16 апреля, в телевизионном обращении к согражданам.
"Мы — народ созидателей и нам многое предстоит реконструировать. Да, мы восстановим Нотр-Дам и сделаем этот собор еще красивее. И я хочу, чтобы эти работы были завершены через пять лет", — сказал французский президент. "Мы способны это сделать. И мы мобилизуем на это все силы, как и в других областях", — заверил Макрон.
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По его словам, то, что французы "раньше считали неразрушимым, может оказаться разрушенным". "Пожар в соборе Нотр-Дам напоминает нам о том, что наша история всегда движется вперед, никогда не останавливается. И что нам еще много раз предстоит преодолевать тяжкие испытания. Все, что составляет Францию — духовная и материальная ее составляющая — все это может однажды пострадать, и нам не следует этого забывать", — заявил президент.
"Я глубоко убежден в том, что нам надлежит преобразовать эту катастрофу в возможность всем объединиться и при этом обдумать, кем мы были и кем мы хотим стать. Стать лучше, чем ранее. Нам необходимо обрести путеводную нить нашего общенационального и общечеловеческого проекта, проникнутого подлинно французскими чувствами", — обратился к согражданам Макрон.
Президент подчеркнул, что "разделяет боль" от происшедшего "как со всеми французами, так и иностранцами, любящими Париж". Он особо отметил отвагу французских пожарных, в течение многих часов боровшихся с огнем.
Напомним, что пожар в Cоборе Парижской Богоматери возник 15 апреля около 18:50 по местному времени (19:50 по Киеву). По данным СМИ, в результате возгорания верхняя часть шпиля и часы обрушились.
В то же время, как сообщалось, множество религиозных артефактов и реликвий удалось спасти. Кроме того, огонь не тронул бесценные многовековые витражи и знаменитый орган собора.
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