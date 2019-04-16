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Макрон заявил, что Нотр-Дам будет реконструирован за пять лет

Сегодня, 22:18

Президент подчеркнул, что собор после реставрации должен стать "еще более красивым, чем прежде"

Фото: AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон считает возможным восстановить пострадавший от пожара собор Нотр-Дам де Пари и призывает завершить работы по реконструкции в течение пяти лет. Об этом он заявил во вторник, 16 апреля, в телевизионном обращении к согражданам.

"Мы — народ созидателей и нам многое предстоит реконструировать. Да, мы восстановим Нотр-Дам и сделаем этот собор еще красивее. И я хочу, чтобы эти работы были завершены через пять лет", — сказал французский президент. "Мы способны это сделать. И мы мобилизуем на это все силы, как и в других областях", — заверил Макрон.

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По его словам, то, что французы "раньше считали неразрушимым, может оказаться разрушенным". "Пожар в соборе Нотр-Дам напоминает нам о том, что наша история всегда движется вперед, никогда не останавливается. И что нам еще много раз предстоит преодолевать тяжкие испытания. Все, что составляет Францию — духовная и материальная ее составляющая — все это может однажды пострадать, и нам не следует этого забывать", — заявил президент.

"Я глубоко убежден в том, что нам надлежит преобразовать эту катастрофу в возможность всем объединиться и при этом обдумать, кем мы были и кем мы хотим стать. Стать лучше, чем ранее. Нам необходимо обрести путеводную нить нашего общенационального и общечеловеческого проекта, проникнутого подлинно французскими чувствами", — обратился к согражданам Макрон.

Президент подчеркнул, что "разделяет боль" от происшедшего "как со всеми французами, так и иностранцами, любящими Париж". Он особо отметил отвагу французских пожарных, в течение многих часов боровшихся с огнем.

Напомним, что пожар в Cоборе Парижской Богоматери возник 15 апреля около 18:50 по местному времени (19:50 по Киеву). По данным СМИ, в результате возгорания верхняя часть шпиля и часы обрушились.


В то же время, как сообщалось, множество религиозных артефактов и реликвий удалось спасти. Кроме того, огонь не тронул бесценные многовековые витражи и знаменитый орган собора

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Тег Франция, пожар, нотр-дам де пари, нотр дам, Макрон, Собор Парижской Богоматери

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Источник:

ТАСС

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