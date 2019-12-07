"Марш за климат" в Мадриде: на улицы вышли полмиллиона человек

Около полумиллиона человек приняли участие в "Марше за климат", который прошел в испанской столице. Такие данные предоставили организаторы акции.
Она приурочена к стартовавшей 2 декабря в Мадриде 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25), которая продлится до 13 декабря. Участники шествия собрались недалеко от главного железнодорожного вокзала испанской столицы Аточа и прошли до зоны Нуэвос министериос.
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Организаторы демонстрации требуют "реальных и амбициозных мер от международного сообщества". В частности, они просят добиться сокращения выбросов парниковых газов на 80% к 2030 году.
Юная шведская активистка Грета Тунберг и актер Хавьер Бардем присоединились к маршу в завершающей стадии. Когда участники акции достигли Нуэвос министериос, Тунберг зачитала свой манифест. "Мы переживаем экологический и климатический кризис, — сказала она. — Мы покинули зону комфорта, чтобы сказать политикам, что они должны защищать будущее и следующие поколения".
Напомним, ранее во Франции протестовали против Черной пятницы: активисты блокировали отделения крупных компаний. На улицы вышли экоактивисты и блокировали работу компаний Amazon, AppleStore и H&M.
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