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Экоактивистка Грета Тунберг отказалась от денежной премии в 52 тысячи долларов

30 октября, 17:58

Климатическому движению не нужны деньги – заявила она

Экоактивистка Грета Тунберг, которая в этом году стала знаменитостью благодаря своим климатическим протестам, отказалась от денежного вознаграждения за вклад в экологическую борьбу. Премию для школьницы присудил Северный совет. Тунберг могла получить почти 52 тысячи долларов. Однако заявила, что климатическому движению деньги не нужны, необходимо, чтобы политики и люди, находящиеся у власти, начали прислушиваться к тому, что говорит современная наука.

Такую экологическую премию ежегодно присуждают члены Северного совета – представители Норвегии, Финляндии, Швеции, Исландии, Фарерских и Аландских островов, Гренландии и Дании.

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Напомним, ранее в Британии в честь экозащитницы Греты Тунберг назвали жука. Неизвестного ранее жучка открыл сотрудник Лондонского музея естествознания Майкл Дарби. Насекомое ученые решили назвать Nelloptodes gretae.

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Также мы писали о том, что неизвестные активисты вывесили в итальянской столице чучело шведской экоактивистки Греты Тунберг. Манекен в желтом дождевике и с косичками, как у 16-летней шведки, привязали за шею и свесили с одного из мостов Рима.

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климат премия Грета Тунберг

Источник: Сегодня

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