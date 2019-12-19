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Массовые аресты за связи с мафией в Италии: задержаны более 330 человек

19 декабря, 11:44

Среди арестованных оказался бывший депутат от партии Сильвио Берлускони

/ Фото: Flickr

Итальянские правоохранительные органы осуществили новую серию арестов лиц, связанных с мафиозной организации "Ндрангета", одного из боссов которой задержали в Калабрии.

На этот раз 19 декабря карабинеры провели на рассвете на юге страны спецоперацию, в ходе которой были арестованы 334 человека за связи с мафией – политики, адвокаты, бухгалтеры и государственные чиновники. Об этом сообщает агентство ANSA.

Среди них оказался также адвокат и бывший депутат от партии экс-президента Берлускони "Вперед, Италия" Джанкарло Питтелли.

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Всего правоохранители сообщили об обвинении 416 подозреваемым – это и убийства, и вымогательство, ростовщичество, махинации с регистрацией собственности, отмывание денег и прочие преступления, связанные с мафиозной деятельностью.

Помимо заключения подозреваемых, карабинеры также арестовали их имущества на сумму около 15 млн евро.

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Стоит отметить, что аресты членов "Ндрангеты" проходят не только в пределах Италии, но и за границей: в июле канадская полиция задержала девятерых членов мафиозной группировки и арестовала их имущества на 27 млн. долларов.

А год назад итальянские правоохранители задержали в Палермо 45 членов сицилийской мафии "Коза ностра", а также ее предполагаемого главаря – 80-летнего Сеттимо Минео.

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Италия банда мафия Сильвио Берлускони

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