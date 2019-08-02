В Италии арестовали одного из самых разыскиваемых мафиози в мире

Спустя пару недель после ареста в Канаде одного из главарей итальянской преступной организации "Ндрангета", еще одного мафиози из этой группировки задержали в Италии.
Как сообщили в правоохранительных органах южноитальянской области Калабрия, в ходе спецоперации 2 августа государственная полиция арестовала одного из боссов "Ндрангета", 37-летнего Доменико Креа.
Он был задержан на своей вилле в городке Санта-Доменика-ди-Рикади, где вместе с ним находились его жена и двое несовершеннолетних детей. У Креа также изъяли 5 тыс. евро наличных.
Мафиози почти пять лет находился в общенациональном розыске, а в 2015 году попал в список самых опасных преступников Италии
Тогда же его приговорили к 15 годам лишения свободы, но несколько месяцев назад суд свое решение пересмотрел и усилил приговор до 21 года. Среди вменяемых ему преступлений – причастность к мафиозной деятельности и вымогательство.
Глава итальянского Министерства внутренних дел Маттео Сальвини уже поздравил правоохранителей с успехом. Он назвал Креа последним серьезным преступником в Калабрии, который скрывался от правосудия.
Напомним, в прошлом месяце итальянская полиция задержала на Сицилии 25 человек, подозреваемых в связях с местной мафией "Коза ностра".
Кроме того, как мы уже сообщали, в Палермо был задержан предполагаемый "крестный отец" "Коза ностра", 80-летний Сеттимо Минео.
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