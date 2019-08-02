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В Италии арестовали одного из самых разыскиваемых мафиози в мире

Сегодня, 15:23

Доменико Креа - один из боссов группировки "Ндрангета", он находится в розыске с 2015 года

Задержание Доменико Креа. Фото: пресс-служба полиции Италии

Задержание Доменико Креа. Фото: пресс-служба полиции Италии

В Италии арестовали одного из самых разыскиваемых мафиози в мире https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0 Евросоюз Доменико Креа - один из боссов группировки "Ндрангета", он находится в розыске с 2015 года

Спустя пару недель после ареста в Канаде одного из главарей итальянской преступной организации "Ндрангета", еще одного мафиози из этой группировки задержали в Италии.

Как сообщили в правоохранительных органах южноитальянской области Калабрия, в ходе спецоперации 2 августа государственная полиция арестовала одного из боссов "Ндрангета", 37-летнего Доменико Креа.

Он был задержан на своей вилле в городке Санта-Доменика-ди-Рикади, где вместе с ним находились его жена и двое несовершеннолетних детей. У Креа также изъяли 5 тыс. евро наличных.

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Мафиози почти пять лет находился в общенациональном розыске, а в 2015 году попал в список самых опасных преступников Италии

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Тогда же его приговорили к 15 годам лишения свободы, но несколько месяцев назад суд свое решение пересмотрел и усилил приговор до 21 года. Среди вменяемых ему преступлений – причастность к мафиозной деятельности и вымогательство.

Глава итальянского Министерства внутренних дел Маттео Сальвини уже поздравил правоохранителей с успехом. Он назвал Креа последним серьезным преступником в Калабрии, который скрывался от правосудия.

Напомним, в прошлом месяце итальянская полиция задержала на Сицилии 25 человек, подозреваемых в связях с местной мафией "Коза ностра". 

Кроме того, как мы уже сообщали, в Палермо был задержан предполагаемый "крестный отец"  "Коза ностра", 80-летний Сеттимо Минео.

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Италия преступность мафия крестный отец калабрия

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