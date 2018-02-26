Меркель и Макрон обратились к Путину из-за гибели сотен людей в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер германии Ангела Меркель обратились к российскому лидеру Владимиру Путину с требованием повлиять на сирийский режим для достижения прекращения огня после чудовищных атак в Восточной Гуте (Сирия). Об этом говорится в совместном заявлении лидеров ФРГ и Франции на сайте немецкого правительства.

Сообщается, что Путин, Меркель и Макрон провели телефонный разговор из-за ситуации в Восточной Гуте и все трое приветствовали резолюцию Совбеза ООН по перемирию в Сирии, отметив, что нужно сразу и полностью выполнить резолюцию.

Лидеры Франции и ФРГ также обратились к Путину с письмом, призвав его помочь людям в восточной части Гуты.

"Они подвергались "высочайшему уровню насилия. У России есть средства, чтобы привести сирийский режим в чувство. Франция и Германия решительно осуждают целенаправленные нападения режима Асада на гражданское население, а также на гражданскую и медицинскую инфраструктуру. Эти нападения, в результате которых пострадали и дети, представляют собой "полное пренебрежение международным правом", – говорится в письме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В сирийской Гуте произошла химатака: среди пострадавших женщины и дети

Меркель и Макрон призывают немедленно прекратить военные действия и осуществить режим прекращения огня.

В то же время оба политика призывали Путина приложить дополнительные усилия для достижения политического решения сирийского кризиса. Они обратились к нему с просьбой разрешить принятие гуманитарного решения в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций в тот же день.

Напомним, в Сирии за пять дней в результате авиаударов сил Асада погибли более 400 человек. При обстрелах погибло по меньшей мере 95 детей. Более 2100 человек получили ранения. Из-за того, что более десяти больниц попали под авиаудары, лечить раненых практически невозможно. Всего в Восточной Гуте проживают около 400 000 человек. Спасатели и местные заявляют, что вертолеты сирийской армии сбрасывают на рынки и медицинские центры "бочковые бомбы" – нефтяные цистерны, в которых заложены взрывчатка и шрапнель.

В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал действия России в Сирии "гуманитарным бесчестием".