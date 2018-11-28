Меркель намерена обсудить с Трампом новые санкции против РФ за агрессию на Азове

Канцлер ФРГ Ангела Меркель хотела бы обсудить с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G20 вопросы, связанные с ростом напряженности в отношениях Украины и России в связи с инцидентом в Керченском проливе, передает в среду агентство Bloomberg.

По его данным, такое сообщение распространила газета Rheinische Post со ссылкой на источники.

В частности, германский канцлер хочет поднять тему потенциальных новых ограничительных мер против России. Также Меркель может затронуть с Трампом тему трансатлантических отношений и проблемы окружающей среды.

Саммит G20 запланирован на 30 ноября – 1 декабря, он состоится в аргентинской столице Буэнос-Айресе.

Ранее сообщалось, что США призывают Европу "делать больше" для Украины, но Германия и Франция не поддерживают введение новых санкций против России на фоне обострения вокруг Керченского пролива.

Немецкое издание Die Welt отмечает, что в дипломатических кругах ЕС, на закрытом заседании Комитета по политическим вопросам и безопасности (PSC) в Брюсселе, дипломаты обеих стран заявили, что сейчас важно принять "меры по укреплению доверия" в споре.

"Санкции, по мнению Берлина и Парижа, не являются частью этих мер", – сообщают источники.

Германия и Франция, как пишет издание, хотят "продолжать дипломатические усилия" и рассматривают в этом контексте привлечение ОБСЕ к решению конфликта на Азове.

Напомним, 25 ноября Россия напала на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – более 20 моряков остались в заложниках, их будут судить в РФ.

В ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней.