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Меркель обсудит с Помпео агрессию России против Украины

8 ноября, 18:05

Помпео прибыл в Германию 7 ноября и уже провел переговоры с главой МИД ФРГ и министром обороны

Ангела Меркель и Майк Помпео. REUTERS/ANT

Ангела Меркель и Майк Помпео. REUTERS/ANT

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена обсудить с госсекретарем США Майклом Помпео агрессию России против Украины, будущее Сирии, ситуацию в Афганистане и Ливии. Об этом она заявила журналистам в пятницу перед переговорами в Берлине.

"Мы по-прежнему являемся союзниками и партнерами и посвящаем себя решению проблем в мире. Конфликт в Афганистане, конфликт Украины и России, вопрос будущего Сирии, вопрос установления мира в Ливии – это все темы, которыми мы сегодня займемся", - сказала она.

По словам Меркель, "Германия намерена играть активную роль в решении этих проблем".

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Помпео прибыл в Германию 7 ноября и уже провел переговоры с главой МИД ФРГ Хайко Маасом и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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На совместной пресс-конференции с Хайко Маасом Майк Помпео заявил, что Вашингтон планирует добиваться от Киева искоренения коррупции в Украине.

"Соединенные Штаты весьма обеспокоены по поводу уровня коррупции в Украине. Это (искоренение коррупции в Украине. – Ред.) одна из центральных задач Госдепартамента", – отметил Помпео.

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Украина Ангела Меркель Майк Помпео

Источник: ТАСС

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