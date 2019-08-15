Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД

Меркель заявила, что Германия сожалеет о разрыве соглашения между США и Россией

Ангела Меркель / Фото: AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась о ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой в среду, 14 августа.

Меркель заявила, что Германия сожалеет о разрыве соглашения между США и Россией, поскольку это наносит ущерб мировой архитектуре безопасности. При этом Меркель заявила, что ответственность за крах договора несет Россия.

"Мы вместе с партнерами по НАТО, разумеется, сделаем все, чтобы настоять на дальнейшем ограничении вооружений, это будет нашей задачей на ближайшие годы", – подчеркнула Меркель.

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Речь идет о договоре между СССР, правопреемницей которого является Россия, и США, он вступил в силу 1 июня 1988 года. В соответствии с соглашением, стороны обязались уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км.

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Напомним, 2 августа госсекретарь США Майкл Помпео официально сообщил, что Вашингтон окончательно прекращает свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушений его Россией. За полгода до этого, 2 февраля, Вашингтон дал России время на исправление своих нарушений и уничтожение 9М729.

Напомним, мы сообщали, что страны НАТО поддерживают решение США о выходе из ДРСМД.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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