Меркель официально выдвинули для переизбрания на пост канцлера

Ангела Меркель занимает пост канцлера ФРГ с 2005 года – три срока подряд

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил переизбрать канцлера Ангелу Меркель на этот пост, сообщает в понедельник онлайн-портал немецкого журнала Der Spiegel.

"Федеральный президент направил сегодня в Бундестаг письмо, в котором, согласно пункту один 63-й статьи Конституции, предложил избрать Ангелу Меркель канцлером", – цитирует издание пресс-секретаря Штайнмайера.

Меркель занимает пост канцлера ФРГ с 2005 года – три срока подряд.

На прошлой неделе большинство членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) проголосовало за формирование большой коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель. Ранее создание коалиции поддержал блок ХДС/ХСС.

Впервые после окончания Второй мировой войны в ФРГ не удается так долго сформировать правящую коалицию. Выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября 2017 года, однако новый состав правительства ФРГ не был сформирован в течение пяти месяцев из-за провала консультаций по созданию коалиции между правоцентристским блоком, правыми либералами и "зелеными".

Впоследствии социал-демократам и консерваторам под руководством Меркель удалось преодолеть основные разногласия по ряду вопросов и достигнуть соглашения о формировании "большой коалиции".

Ранее сообщалось, что голосование по переизбранию Ангелы Меркель на пост канцлера Германии может состояться 14 марта.

Напомним, члены Социал-демократической партии Германии во время голосования по почте высказались за создание "большой коалиции" с Христианско-демократическим союзом во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

А 27 февраля, члены партии Христианско-демократический союз на партийном съезде поддержали коалицию с Социал-демократической партией Германии.