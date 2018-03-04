Меркель могут переизбрать канцлером 14 марта

Сегодня, 23:24

Ожидается, что президент ФРГ предложит немецкому парламенту кандидатуру Меркель уже 5 марта

 

фото AFP
фото AFP

Голосование по переизбранию Ангелы Меркель на пост канцлера Германии может состояться 14 марта.

Об этом 4 марта заявил председатель фракции Христианско-демократического и Христианско-соцыального союза в Бундестаге Фолькер Каудер в эфире телеканала ARD, пишет DW.

По словам Каудера, он уже обсудил этот вопрос с лидером фракции социал-демократов в Бундестаге Андреа Налес. 

"Мы согласились, что это должно быть 14 марта", – сказал Каудер.

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Он также выразил убеждение, что новая коалиция успешно работать: "Я вполне уверен, что мы в составе новой "большой коалиции" сделаем много хорошего для страны".

Напомним, что сегодня члены Социал-демократической партии Германии во время голосования по почте высказались за создание "большой коалиции" с Христианско-демократическим союзом во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. 

А 27 февраля, члены партии Христианско-демократический союз на партийном съезде поддержали коалицию с Социал-демократической партией Германии.

Ранее сообщалось, что две крупнейшие партии в Германии договорились о формировании большой коалиции.
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