Меркель пригласила Трампа в Германию: когда будет визит

Глава США также подчеркнул продуктивность встречи с Меркель на полях саммита G7

/ Фото: Twitter

Президент США Дональд Трамп планирует вскоре посетить Германию по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом американский лидер заявил на полях саммита G7 в французском Биаррице.

"Мы приедем туда", — сказал Трамп перед встречей с главой Германии.

"Мы приедем туда и, возможно, скоро", — добавил американский лидер.

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На вопрос о том, может ли он посетить Германию перед предстоящим в ближайшие дни визитом в Польшу, Трамп ответил: "Это слишком рано".

"Но мы будем в Германии очень скоро", — добавил он.

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"Очень продуктивная встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель", — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит G7 в Биаррице, в частности из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии.

Кроме этого, американский президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России". По данным СМИ, Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите.

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