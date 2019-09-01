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Меркель рассказала, чем будет заниматься на пенсии

1 сентября, 00:44

Канцлер получила очередную награду

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Ангела Меркель получила очередную награду и немного рассказала о своих планах на будущее, когда она уйдет из политики.

Церемония вручения докторской степени Лейпцигской бизнес-школы состоялась в субботу в местной опере, сообщает Spiegel.

"У канцлера Ангелы Меркель сейчас есть еще одна докторская степень. Во время присуждения звания почетного доктора в Лейпциге она намекнула, чем хочет заниматься после окончания политической карьеры", – говорится в сообщении.

На церемонии Меркель намекнула, что она может найти занятия в области высшего образования и науки после истечения ее полномочий главы правительства.

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"Все университеты, которые сделали меня почетным доктором, все равно получат от меня отсрочку, когда я больше не буду канцлером", – сказала она.

Для канцлера это уже 17 почетная докторская степень. Кроме всего прочего, она является почетным доктором трех израильских университетов, Лейпцигского университета и элитного Гарвардского университета в США. Степень доктора физики она получила в 1980-х годах.

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Ранее стало известно, что немецкий канцлер Ангела Меркель все еще не собирается занимать политические посты после завершения своей каденции в 2021 году.

Меркель подчеркнула актуальность намерения, оглашенного ею в конце прошлого года, когда она объявила, что покидает пост председателя Христианско-демократического союза, но доработает до конца свой четвертый канцлерский срок.

Напомним, что новым главой ХДС на съезде партии выбрали верную сторонницу Ангелы Меркель и генерального секретаря политической силы Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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