Меркель рассказала, чем будет заниматься на пенсии

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Ангела Меркель получила очередную награду и немного рассказала о своих планах на будущее, когда она уйдет из политики.

Церемония вручения докторской степени Лейпцигской бизнес-школы состоялась в субботу в местной опере, сообщает Spiegel.

"У канцлера Ангелы Меркель сейчас есть еще одна докторская степень. Во время присуждения звания почетного доктора в Лейпциге она намекнула, чем хочет заниматься после окончания политической карьеры", – говорится в сообщении.

На церемонии Меркель намекнула, что она может найти занятия в области высшего образования и науки после истечения ее полномочий главы правительства.

Реклама

"Все университеты, которые сделали меня почетным доктором, все равно получат от меня отсрочку, когда я больше не буду канцлером", – сказала она.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама