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Меркель рассказала, кто должен отвечать за климат

23 сентября, 23:27

По словам Меркель, развитые страны обязаны с помощью денег и технологий остановить повышение температуры на Земле

/ Фото: AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что основная ответственность за борьбу с изменениями климата лежит на промышленно развитых странах мира.

Об этом она заявила во время открытия саммита ООН по вопросам изменения климата в Нью-Йорке в понедельник, 23 сентября, сообщает DW.

"Промышленно развитые страны являются причиной нагревания Земли. А страдают преимущественно развивающиеся страны", – подчеркнула глава немецкого правительства.

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Поэтому, по словам Меркель, развитые страны обязаны с помощью денег и технологий остановить повышение температуры на Земле. "Мы все услышали сигнал от молодежи", – отметила немецкий канцлер. Она сообщила, что ФРГ вдвое увеличит выделение средств на борьбу с изменениями климата по сравнению с 2014 годом – с двух до четырех миллиардов евро.

Она также отметила, что принятый недавно ее правительством пакет мер по защите климата станет началом "глубинных перемен" в Германии. Этими мерами ФРГ стремится внести вклад в создание "сбалансированной экономики и сбалансированной жизни во всем мире". "Германия имеет один процент от всего населения мира и осуществляет два процента от всего количества вредных выбросов в атмосферу", – обосновала она необходимость изменений в своей стране.

Перед началом климатического саммита в Нью-Йорке Меркель приняла участие в конференции, посвященной проблемам Амазонии, где происходят масштабные пожары и вырубки тропических лесов. Канцлер призвала участников незамедлительно принять меры для спасения лесов не только в Амазонии, но и в Африке. В понедельник в правительстве Германии заявили, что намерены выделить 250 миллионов евро на защиту тропических лесов.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны перестать копать "глубокую климатическую яму", в которой находится планета Земля.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался принять участие в саммите ООН, посвященном изменению климата.

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