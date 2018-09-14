Меркель сделала важное заявление по транзиту газа через Украину

По словам канцлера, дальнейшее развитие сети газопроводов, в том числе реализация проекта "Северный поток – 2" и прокладка затем газопровода на Турцию, сохранит транзитную роль Украины

Транзит энергоресурсов и впредь должен осуществляться в том числе через Украину. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции в столице Литвы находящаяся здесь с визитом канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Украина должна оставаться страной энергетического транзита", - сказала она.

По словам канцлера, дальнейшее развитие сети газопроводов, в том числе реализация проекта "Северный поток – 2" и прокладка затем газопровода на Турцию, сохранит транзитную роль Украины.

"Украина и впредь сможет быть государством такого транзита", - отметила Меркель.

По словам канцлера, ей известно об определенной озабоченности и сомнениях в странах Балтии по проекту газопровода "Северный поток – 2", но считает его важным.

"Потребности в газе будут расти, и "Северный поток – 2" может быть очень важным", - сказала Меркель.

В свою очередь президент Литвы Даля Грибаускайте выразила удовлетворение тем, что Германия поддерживает идею сохранения транзитной роли Киева.

"Нас обрадовало, что Германия обеспокоена тем, чтобы Украина осталась государством газового транзита", - сказала она, изложив позицию Литвы.

Проект газопровода "Северный поток – 2", по утверждению Вильнюса, следует расценивать не с коммерческих, а с геополитических позиций как якобы стремление России диктовать Европе свои интересы в сфере энергетики и сделать Запад зависимым от поставок газа из РФ.

Ранее сообщалось, что Администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2".

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро, запуск ожидается до конца 2019 года.

Напомним, замгоссекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон подтвердил позицию США о неприемлемости сооружения газопровода "Северный поток – 2" и подчеркнул важность отношений между Украиной и США в сфере энергетической безопасности.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.