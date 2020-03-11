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Меркель "успокоила" немцев: коронавирусом заразятся 70% населения

11 марта, 14:48

Станислав Кожемякин

Канцлер считает целью своего правительства не борьбу с эпидемией, а лишь выигрыш во времени

Жителям Германии следует быть готовыми к тому, что заразиться новым коронавирусом COVID-19 может до 70% населения страны.

Об этом на пресс-конференции в Берлине заявила немецкий канцлер Ангела Меркель.

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"Нужно понимать, что раз вирус уже тут и раз пока у населения против него нет иммунитета, нет прививок, нет терапии, то процент инфицированного населения будет высоким – эксперты говорят о 60-70%", – сказала она.

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На этом фоне Меркель призвала максимально сосредоточиться на замедлении распространения эпидемии, не перегружая систему здравоохранения.

"Речь идет о том, чтобы выиграть время", – добавила она.

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Фото: Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS

12 марта у бундесканцлерин запланирована встреча с премьерами всех 16 федеральных земель, с которыми она планирует обсудить эпидемиологическую ситуацию.

Напомним, что до ФРГ коронавирус добрался еще 28 января – несмотря на то что заразившегося жителя Баварии изолировали, инфекция продолжила распространяться по стране.

На сегодняшний день в Германии наличие коронавирусной инфекции было лабораторно подтверждено почти у 1,3 тыс. человек, трое из которых скончались. В то же время у 80% пациентов болезнь протекает в легкой форме либо вообще без последствий.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Германия эпидемия немцы Ангела Меркель коронавирус

Источник: ТАСС

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