Меркель встретилась с Лавровым: о чем говорили

Сегодня, 03:22

Также на встрече с канцлером был начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов

фото GETTY
фото GETTY

Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает пресс-служба Федерального правительства.

"В центре беседы была ситуация на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. Обсуждался конфликт на востоке Украины", – говорится в сообщении.

Также на встрече с канцлером был начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Как сообщалось, в конце текущей недели в Берлине планируется встреча политических директоров министерств иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и Российской Федерации).

В МИД Германии пока не подтвердили встречу политдиректоров нормандской четверки.

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Напомним, 12 июня в Берлине состоялась встреча министров иностранных дел стран, входящих в нормандский формат.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказывал о хороших новостях после переговоров в "нормандском формате". По его словам, обсуждалась возможность развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе, и впервые затронули вопрос освобождения украинских политзаключенных, которые незаконно содержатся в РФ.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров сделал заявление по миротворцам на Донбассе. Он выразил несогласие с вариантами США и Украины и настаивает на российском проекте резолюции, который подавался в ООН, что миротворческая миссия должна выполнять функции охраны наблюдателей ОБСЕ.

По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, следует сделать все возможное, чтобы добиться длительного прекращения огня, вывода тяжелого оружия и добиться гуманитарных улучшений для страдающих людей на Донбассе.
Сирия, Украина, встреча, Меркель, Сергей Лавров

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