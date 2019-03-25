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Мэй готова уйти в отставку, но при одном условии

Сегодня, 12:06

Британский премьер готова пойти на такой шаг ради одобрения Палатой общин сделки с ЕС по Brexit

Тереза Мэй
Тереза Мэй. Фото: AFP
Мэй готова уйти в отставку, но при одном условии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/23d/921/5c923d92137cb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/23d/921/5c923d92137cb.jpg Евросоюз Британский премьер готова пойти на такой шаг ради одобрения Палатой общин сделки с ЕС по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала сторонникам Brexit в рядах Консервативной партии, что уйдет в отставку в случае одобрения Палатой общин заключенного ею с Брюсселем соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС. Об этом сообщил телеканал ITV со ссылкой на достоверные, по его утверждению, источники, обладающие информацией о содержании состоявшейся в воскресенье в загородной премьерской резиденции Чекерс встречи главы правительства с членами своего кабинета и влиятельными консерваторами-евроскептиками.

Британский телеведущий Роберт Пестон сообщил, что получил информацию о том, что Мэй донесла информацию о готовности покинуть свой пост в случае одобрения сделки до ведущих представителей лагеря евроскептиков в парламентской фракции тори, в том числе до экс-главы МИД Бориса Джонсона, экс-главы правящей партии Иана Данкана Смита, экс-министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса, известного парламентария Джейкоба Рис-Могга и других политиков, присутствовавших на встрече.

Однако, по мнению Пестона, даже возможная поддержка соглашения сторонниками Риса-Могга, объединенными в так называемую European Research Group (ERG) и 10 депутатов от союзнической для тори Демократической юнионистской партии все равно не обеспечит премьера достаточной для прохождения сделки поддержкой в парламенте, поскольку бывший замминистра по вопросам Brexit Стив Бейкер и другие пуритански настроенные депутаты от тори в любом случае выступают против заключенного соглашения.

В то же время министр труда и по делам пенсий Великобритании Эмбер Радд заявила в понедельник журналистам, что Мэй не следует покидать должность премьера. Радд сказала, что считает, что премьер все "делает правильно, думает о национальных интересах и пытается положить конец" возникшему вокруг Brexit хаосу путем проведения своей сделки через парламент.

Как ранее сообщила газета Daily Telegraph, в понедельник Тереза Мэй собирается предложить парламенту возможность до конца недели провести серию голосований по нескольким вариантам осуществления Brexit. В частности, депутатам Палаты общин может быть предложен выбор между проведением второго референдума, отменой Brexit, выходом из ЕС без сделки и сохранением членства страны в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке. В понедельник британские законодатели также должны будут проголосовать по ряду поправок к вносимому правительством предложению о шагах, которые оно намерено предпринять для осуществления Brexit.

Ранее министр финансов Британии Филип Хаммонд заявил, что отставка премьер-министра Терезы Мэй не решит проблему выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit). Главное не увольнение премьера, а избежать экономического и политического краха.

Напомним, недавно саммит глав государств и правительств ЕС согласился отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". Ранее британские законодатели уже дважды отвергали этот проект соглашения — 15 января и 12 марта.

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Тег Великобритания, Мэй, Brexit

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ТАСС

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