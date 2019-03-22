Саммит ЕС принял решение отложить Brexit
Brexit будет отложен до 12 апреля или 22 мая
Все 27 глав государств и правительств остающихся в ЕС стран приняли на саммите Евросоюза единогласное решение об отсрочке даты выхода Великобритании из ЕС. Сообщается о двух возможных сценариях. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.
"Brexit будет отложен до 22 мая при условии, что британский парламент одобрит до конца марта соглашение о выходе, или до 12 апреля, если это соглашение одобрено не будет", — заявил Туск.
Согласно итоговому документу саммита, "если соглашение о выходе не будет одобрено Палатой общин британского парламента на следующей неделе, Европейский совет (саммит ЕС) согласен на отсрочку до 12 апреля 2019 года и ожидает, что Соединенное Королевство проинформирует Европейский совет до этого дня о своем видении дальнейшего движения вперед".
Великобритания в этом случае может предпочесть выход без соглашения, запрос длительной отсрочки или отказ от Brexit.
Также "текст соглашения о выходе Великобритании, согласованный Евросоюзом и Соединенным Королевством в ноябре 2018 года, не может быть изменен". Кроме того, любая "односторонняя декларация или любой другой акт не могут противоречить духу и букве соглашения о выходе". Саммит ЕС также призвал продолжать подготовку экстренных мер на случай выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Новый экстренный саммит ЕС "может быть созван в любой момент" для принятия дальнейших решений по Brexit.
Британский премьер Тереза Мэй в среду запросила у ЕС возможность отсрочить дату выхода страны из ЕС до 30 июня вместо запланированного 29 марта. Однако саммит глав государств и правительств ЕС согласился "отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая", но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". Ранее британские законодатели уже дважды отвергали этот проект соглашения — 15 января и 12 марта. На этой неделе спикер Палаты общин Джон Беркоу предупредил, что не даст правительству вынести на голосование сделку в третий раз, если она не будет существенно изменена.
Британский премьер ранее отвергла идею повторного референдума по Brexit:
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