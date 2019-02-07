Мэй может снова отложить голосование по Brexit – СМИ

Намеченное на 14 февраля голосование в Палате общин не состоится

Фото: AFP

Мэй может снова отложить голосование по Brexit – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b85/e19/5c5b85e199173.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b85/e19/5c5b85e199173.jpg 2019-02-07T03:13:41+02:00 Евросоюз Намеченное на 14 февраля голосование в Палате общин не состоится

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовится перенести повторное голосование в парламенте по соглашению об условиях Brexit на конец февраля, что неизбежно приведет к продлению действия статьи 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе, которая устанавливает регламент и сроки выхода Соединенного Королевства из ЕС. Об этом в среду сообщила газета The Telegraph..

По данным издания, главный партийный парламентский организатор Джулиан Смит, представляющий правящую Консервативную партию, дал понять, что намеченное на 14 февраля голосование в Палате общин не состоится, поскольку глава британского правительства не успеет добиться пересмотра сделки по Brexit. Теперь определяется новая дата в конце месяца, начиная с 25 февраля. Смит при этом выразил опасение, что спикер нижней палаты парламента Джон Беркоу может попытаться подорвать планы правительства и способствовать проведению голосования в более ранний срок.

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The Telegraph ранее информировала, что члены британского правительства тайно обсудили план отсрочки даты Brexit на восемь недель — до 24 мая. Мэй же считает недопустимым перенос Brexit и обещает, что выход страны из ЕС состоится, как и было запланировано, 29 марта.

Напомним, депутаты Палаты общин 15 января отвергли проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время исторического голосования 432 парламентария высказались против соглашения, одобренного Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила депутатам из правящей Консервативной партии, что повторное голосование по соглашению об условиях Brexit состоится в парламенте 13 февраля.

4 февраля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС и Великобритания смогут договориться по вопросу о границе между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей ЕС в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией.

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