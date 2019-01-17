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Мэй не поедет на форум в Давос из-за Brexit

Сегодня, 23:03

Такое решение премьер приняла, чтобы сконцентрировать внимание на Brexit

Фото: AFP
Мэй не поедет на форум в Давос из-за Brexit https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/0ec/cba/5c40eccbad92f.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/0ec/cba/5c40eccbad92f.jpg Евросоюз Такое решение премьер приняла, чтобы сконцентрировать внимание на Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила поездку на Всемирный экономический форум в Давосе, сообщила в четверг газета The Guardian со ссылкой на пресс-секретаря премьера.

Такое решение премьер приняла, чтобы сконцентрировать внимание на Brexit, заявили на Даунинг-стрит.

"Она не поедет в Давос. Она сфокусируется на вопросах, возникающих здесь", – заявила пресс-секретарь.

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В ближайшие дни премьер-министр проведет встречи с европейскими лидерами, рассказала пресс-секретарь.

Ранее, 10 января от участия в Давосском форуме отказался президент США Дональд Трамп. Свой отказ президент объяснил разногласиями с Демократической партией, в результате которых в США частично приостановлена работа правительства.

Напомним, вечером 15 января члены британского парламента отказались поддержать ратификацию проекта соглашения с Брюсселем, достигнутого правительством Терезы Мэй и предварительно согласованного с ЕС.

На этом фоне 17 января британские парламентарии решили рассмотреть вотум недоверия правительству Мэй. Инициатором этого стали оппозиционеры – соответствующее предложение зарегистрировал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

Кроме того, лидер Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд приостановить действие статьи 50 Договора о ЕС, которая дала старт выходу страны из блока, и выдвинуть этот вопрос на народное голосование – де-факто провести повторный референдум о Brexit.

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Источник:

Интерфакс-Украина

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