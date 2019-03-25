Мэй обсудила ситуацию вокруг Brexit с членами своего кабинета

Факт встречи подтвердили журналистам в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10

Фото: Getty Images

Мэй обсудила ситуацию вокруг Brexit с членами своего кабинета //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/800/47b/5c980047b1f3f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/800/47b/5c980047b1f3f.jpg 2019-03-25T00:03:00+02:00 Евросоюз Факт встречи подтвердили журналистам в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй в воскресенье провела встречу с членами своего кабинета и влиятельными консерваторами-евроскептиками, чтобы обсудить ситуацию вокруг Brexit. Факт встречи, состоявшейся в загородной премьерской резиденции Чекерс и продолжавшейся несколько часов, подтвердили журналистам в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

"Премьер-министр и несколько членов правительства встретились сегодня в Чекерсе, чтобы провести продолжительные переговоры с высокопоставленными коллегами по вопросу осуществления Brexit, — заявил представитель Мэй, слова которого приводит агентство Рейтер. — На встрече обсуждался ряд тем, включая вопрос о наличии в Палате общин поддержки, необходимой для того, чтобы на следующей неделе провести голосование (по проекту соглашения об условиях Brexit)".

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В пресс-службе премьер-министра отказались от дальнейших комментариев, при этом ранее политический обозреватель газеты "Дейли телеграф" Стивен Суинфорд написал в своем "Твиттере", что в Чекерс были приглашены экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон, два бывших министра по вопросам Brexit Дэвид Дэвис и Доминик Рааб, парламентарий Джейкоб Рис-Могг и экс-глава Консервативной партии Иан Данкан Смит. Все они — ключевые фигуры во влиятельной группе евроскептиков внутри парламентской фракции консерваторов. Поддержка этого крыла партии необходима кабинету Мэй для того, чтобы провести через Палату общин проект соглашения с Брюсселем.

По мнению Суинфорда, скупое заявление Даунинг-стрит, 10 может свидетельствовать о том, что переговоры членов кабинета с евроскептиками не завершились успехом, и правительство Мэй по-прежнему не может рассчитывать на их поддержку. Неизменной пока остается и позиция Демократической юнионистской партии Северной Ирландии, которая также не готова поддержать сделку, хотя и должна обеспечивать правительству меньшинства Мэй парламентское большинство по ключевым вопросам. Таким образом, уже третье по счету голосование по Brexit на следующей неделе может не состояться вовсе, так у сторонников сделки Мэй мало шансов на успех.

Напомним, ранее глава британского Минфина признал, что принятые Британией сценарии по Brexit, которые были согласованы с Брюсселем, могут быть не одобрены Палатой общин, которая уже дважды отказывалась их принимать.

Также мы сообщали о том, что недавно саммит глав государств и правительств ЕС согласился отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". Ранее британские законодатели уже дважды отвергали этот проект соглашения — 15 января и 12 марта.

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