Великобритания приняла два сценария ЕС о Brexit – Туск

Туск несколько раз встречался с Мэй

Фото: Pixabay

Великобритания приняла два сценария ЕС о Brexit – Туск //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/423/26a/5c942326a2169.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/423/26a/5c942326a2169.jpg 2019-03-22T01:53:15+02:00 Евросоюз Туск несколько раз встречался с Мэй

Великобритания приняла сценарии Евросоюза, в соответствии с которыми дата выхода королевства из состава сообщества переносится на 12 апреля или 22 мая, в зависимости от одобрения парламентом сделки по Brexit. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск.

"За сегодняшний вечер я несколько раз встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, чтобы убедиться, что Великобритания принимает наши сценарии отсрочки. И я рад сообщить, что мы достигли соглашения, она приняла их", — сказал он.

Туск заметил, что если британские законодатели отклонят сделку, то до 12 апреля у Лондона все еще будут все возможности по Brexit. "Это выход с соглашением, выход без соглашения, долгая отсрочка или отмена Brexit, — отметил он. — Если же Великобритания до 12 апреля не примет решение о проведении выборов в Европарламент, то возможности долгой отсрочки Brexit у Лондона уже не будет".

Ранее Туск заявил, что все 27 глав государств и правительств остающихся в ЕС стран "приняли на саммите Евросоюза единогласное решение об отсрочке даты выхода Великобритании из ЕС на основании двух возможных сценариев". "Brexit будет отложен до 22 мая при условии, что британский парламент одобрит до конца марта соглашение о выходе, или до 12 апреля, если это соглашение одобрено не будет", — заявил Туск.

Британский премьер Тереза Мэй в среду запросила у ЕС возможность отсрочить дату выхода страны из ЕС до 30 июня вместо запланированного 29 марта. Однако саммит глав государств и правительств ЕС согласился "отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая", но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". Ранее британские законодатели уже дважды отвергали этот проект соглашения — 15 января и 12 марта. На этой неделе спикер Палаты общин Джон Беркоу предупредил, что не даст правительству вынести на голосование сделку в третий раз, если она не будет существенно изменена.

Британский премьер ранее отвергла идею повторного референдума по Brexit:

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