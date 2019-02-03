Мэй пообещала бороться за Brexit и Великобританию

Премьер Британии намерена не допустить возникновения жестких границ между Британией и ЕС

Фото: AFP

Мэй пообещала бороться за Brexit и Великобританию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/508/1ca/5c45081ca9fa9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/508/1ca/5c45081ca9fa9.jpg 2019-02-03T13:05:00+02:00 Евросоюз Премьер Британии намерена не допустить возникновения жестких границ между Британией и ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй надеется достичь прагматического решения с Евросоюзом относительно выхода Лондона из ЕС. Об этом со ссылкой на Sunday Telegraph сообщает Deutsche Welle.

"Когда я вернусь в Брюссель, я буду бороться за Великобританию и Северную Ирландию. Я буду вооружена новым мандатом, новыми идеями и новой решимостью договориться о прагматичном решении, которое позволит тот Brexit, за который проголосовал британский народ, и одновременно обеспечит отсутствие жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия", – заявила она.

По словам Мэй, именно это поручил ей сделать британский парламент на прошлой неделе, когда Палата общин проголосовала за возобновление переговоров с ЕС с целью заменить "альтернативными договоренностями" так называемый режим backstop относительно границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Этот режим имеет целью предотвратить возобновление таможенного и пограничного контроля между членом ЕС Республикой Ирландия и британской провинцией Северная Ирландия после Brexit, если сторонам не удастся договориться о приемлемом решение по границе на протяжении переходного периода.

В Брюсселе сразу после голосования отвергли возможность пересмотра договоренностей с Лондоном. Ожидается, что Мэй проведет переговоры в Брюсселе в ближайшие дни. Она должна доложить в парламенте о результатах переговоров 13 февраля.

Напомним, ранее лидер Палаты общин британского парламента Андреа Лидсом заявила, что дату выхода Великобритании из состава Европейского Союза могут перенести на несколько недель, чтобы у правительства было время на утверждение соглашения с Брюсселем.

В то же время британский министр по делам Brexit Стивен Баркли считает, что Европейский союз вряд ли продлит срок действия статьи 50 Лиссабонского договора.

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