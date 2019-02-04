Мэй попросила европейских бизнесменов содействовать пересмотру сделки по Brexit
Глава британского правительства в ходе конференц-связи провела переговоры с 15 членами Европейского круглого стола промышленников
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к ведущим представителям европейского бизнеса с просьбой о помощи в поиске компромисса с Евросоюзом по вопросу пересмотра соглашения об условиях Brexit. Об этом в понедельник сообщила газета The Financial Times.
Глава британского правительства в ходе конференц-связи провела переговоры с 15 членами Европейского круглого стола промышленников, группы, объединяющей руководителей ведущих компаний Европы. Мэй попросила их убедить правительства европейских стран пойти навстречу Великобритании в вопросе недопущения появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией и получения соответствующих гарантий от Брюсселя.
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По словам одного из участников переговоров, Мэй дала понять, что "будет делать все возможное, чтобы в марте довести Brexit до конца", призвав бизнесменов способствовать недопущению выхода Великобритании из ЕС без сделки о дальнейшем сотрудничестве.
Напомним, депутаты Палаты общин 15 января отвергли проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время исторического голосования 432 парламентария высказались против соглашения, одобренного Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года.
Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила депутатам из правящей Консервативной партии, что повторное голосование по соглашению об условиях Brexit состоится в парламенте 13 февраля.
4 февраля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС и Великобритания смогут договориться по вопросу о границе между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей ЕС в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией.
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