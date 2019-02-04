Мэй попросила европейских бизнесменов содействовать пересмотру сделки по Brexit

Глава британского правительства в ходе конференц-связи провела переговоры с 15 членами Европейского круглого стола промышленников

Фото: AFP

Мэй попросила европейских бизнесменов содействовать пересмотру сделки по Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/8b3/c31/5c58b3c3170b2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/8b3/c31/5c58b3c3170b2.jpg 2019-02-04T23:51:00+02:00 Евросоюз Глава британского правительства в ходе конференц-связи провела переговоры с 15 членами Европейского круглого стола промышленников

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к ведущим представителям европейского бизнеса с просьбой о помощи в поиске компромисса с Евросоюзом по вопросу пересмотра соглашения об условиях Brexit. Об этом в понедельник сообщила газета The Financial Times.

Глава британского правительства в ходе конференц-связи провела переговоры с 15 членами Европейского круглого стола промышленников, группы, объединяющей руководителей ведущих компаний Европы. Мэй попросила их убедить правительства европейских стран пойти навстречу Великобритании в вопросе недопущения появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией и получения соответствующих гарантий от Брюсселя.

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По словам одного из участников переговоров, Мэй дала понять, что "будет делать все возможное, чтобы в марте довести Brexit до конца", призвав бизнесменов способствовать недопущению выхода Великобритании из ЕС без сделки о дальнейшем сотрудничестве.

Напомним, депутаты Палаты общин 15 января отвергли проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время исторического голосования 432 парламентария высказались против соглашения, одобренного Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила депутатам из правящей Консервативной партии, что повторное голосование по соглашению об условиях Brexit состоится в парламенте 13 февраля.

4 февраля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС и Великобритания смогут договориться по вопросу о границе между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей ЕС в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией.

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