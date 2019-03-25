Мэй предупредила об угрозе срыва Brexit

По ее словам, длительная отсрочка по выходу Лондона из состава Евросоюза может привести к срыву Brexit

Фото: Getty Images

Мэй предупредила об угрозе срыва Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/2ea/390/5c92ea3900806.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/2ea/390/5c92ea3900806.jpg 2019-03-25T23:44:00+02:00 Евросоюз По ее словам, длительная отсрочка по выходу Лондона из состава Евросоюза может привести к срыву Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила британских депутатов о том, что без их поддержки Brexit затянется или окажется под угрозой.

По ее словам, длительная отсрочка по выходу Лондона из состава Евросоюза может привести к срыву Brexit. Об этом сообщает Reuters.

Она также добавила, что Британии необходимо покинуть ЕС как можно скорее.

Мэй подчеркнула, что в настоящее время сделка по Brexit не пользуется достаточной поддержкой в парламенте для проведения нового голосования.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала сторонникам Brexit в рядах Консервативной партии, что уйдет в отставку в случае одобрения Палатой общин заключенного ею с Брюсселем соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Британский телеведущий Роберт Пестон сообщил, что получил информацию о том, что Мэй донесла информацию о готовности покинуть свой пост в случае одобрения сделки до ведущих представителей лагеря евроскептиков в парламентской фракции тори, в том числе до экс-главы МИД Бориса Джонсона, экс-главы правящей партии Иана Данкана Смита, экс-министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса, известного парламентария Джейкоба Рис-Могга и других политиков, присутствовавших на встрече.

Однако, по мнению Пестона, даже возможная поддержка соглашения сторонниками Риса-Могга, объединенными в так называемую European Research Group (ERG) и 10 депутатов от союзнической для тори Демократической юнионистской партии все равно не обеспечит премьера достаточной для прохождения сделки поддержкой в парламенте, поскольку бывший замминистра по вопросам Brexit Стив Бейкер и другие пуритански настроенные депутаты от тори в любом случае выступают против заключенного соглашения.

Напомним, недавно саммит глав государств и правительств ЕС согласился отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". Ранее британские законодатели уже дважды отвергали этот проект соглашения — 15 января и 12 марта.

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