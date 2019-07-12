Мэй призналась, что не будет скучать по должности премьер-министра Великобритании

Она отметила, что для жаждущих власти политиков жизнь на Даунинг-стрит будет сложнее, чем им кажется

Тереза Мэй. Фото: AFP

Уходящая в отставку премьер-министр Тереза Мэй заявила, что не будет скучать по должности премьер-министра.

Об этом пишет The Sun.

"Знаете, в любой момент вам могут позвонить и принести документы. Это действительно, в некотором смысле, место работы", – сказала Мэй о жизни в резиденции на Даунинг-стрит-10.

Она отметила, что для жаждущих власти политиков жизнь на Даунинг-стрит будет сложнее, чем им кажется.

"Слишком много политиков думает, что быть премьер-министром, значит, иметь много власти. На самом деле это позиция службы стране", – резюмировала Мэй.

второй по значимости пост в правительстве, объявила об отставке с поста лидера правящей Консервативной партии и должности главы правительства. Ее решение не стало неожиданностью, так как из-за неудачи с Brexit, такой исход был весьма ожидаем. На этом фоне в Еврокомиссии выразили готовность работать с любым другим главой правительства королевства.

На данный момент в гонке за лидерство в партии тори участвуют лишь два претендента – действующий глава МИД Джереми Хант и его предшественник Борис Джонсон.

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