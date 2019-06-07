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Мэй уйдет с поста лидера Консервативной партии, но пока останется премьером

7 июня, 00:18

Должность лидера консерваторов Мэй занимала в течение 1061 дня

Эмоции. Объявляя о своем уходе, Тереза Мэй не смогла сдержать слез
Эмоции. Объявляя о своем уходе, Тереза Мэй не смогла сдержать слез. Фото: AFP

Тереза Мэй покинет пост лидера правящей в Великобритании Консервативной партии, однако продолжит исполнять обязанности премьер-министра Соединенного Королевства, пока не определится ее преемник.

Должность лидера консерваторов Мэй занимала в течение 1061 дня. Это шестой, самый плохой результат в истории партии. По этому показателю она расположилась между Невиллом Чембреленом (1937-1940, 1227 дней) и Иэном Данканом Смитом (2001-2003, 784 дня). Рекорд же принадлежит Маргарет Тэтчер, которая управляла партией с 1975 по 1990 год или 5769 дней. На втором месте идет Уинстон Черчилль, возглавлявший тори с 1940-го по 1955 год в течение 5307 дней.

Согласно графику спустя три дня после отставки с поста лидера правящей партии, 10 июня, начнется избирательная кампания претендентов на то, чтобы возглавить консерваторов. На нее отведено полтора месяца, а имя нового лидера Консервативной партии будет известно не позднее 28 июля.

Ранее бывший министр и депутат-консерватор Сэм Джима стал 13-м претендентом на пост лидера Консервативной партии и главы правительства.

Как сообщалось, британский депутат Марк Харпер, ранее занимавший пост заместителя министра финансов Великобритании, включился в борьбу за пост премьер-министра страны. Он стал двенадцатым кандидатом, заявившим о своих премьерских амбициях.

Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера партии открыто объявили 11 политиков-тори. Это считающийся фаворитом экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента – ред) Андреа Лидсом, министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, глава МВД королевства Саджид Джавид, заместитель министра по делам регионов и местного самоуправления Кит Малтхаус и парламентский замминистра по делам Brexit Джеймс Клеверли. Еще несколько видных представителей партии рассматривают возможность выставить свои кандидатуры.

24 мая британский премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.

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Тег Великобритания, премьер, партия, Мэй, консерваторы

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Источник:

ТАСС

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