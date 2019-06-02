В Британии уже 13 претендентов на должность Мэй
Кандидат на должность премьера Сэм Джима пообещал провести второй референдум по выходу Британии из Евросоюза
Бывший министр и депутат-консерватор Сэм Джима стал 13-м претендентом на пост лидера Консервативной партии и главы правительства.
О своем участии он заявил в эфире Sky News.
Джима пообещал провести второй референдум по выходу Британии из Евросоюза, если он выиграет.
"Я присоединяюсь к гонке за пост нового лидера консерваторов и премьер-министра, чтобы расширить спектр представленных в ней позиций", – сказал он.
Джима был министром университетов до ноября прошлого года, когда он покинул правительство из-за несогласия с правительственной стратегией по Brexit. С тех пор он стал сторонником еще одного референдума.
"Кандидатов на пост премьер-министра много, однако высказываемые ими мнения по вопросу о Brexit не отличаются разнообразием", – отметил он.
Джима – сын иммигрантов из Ганы, он сделал карьеру инвестора, а затем занялся политикой и был избран в парламент в 2010 году.
Как сообщалось, британский депутат Марк Харпер, ранее занимавший пост заместителя министра финансов Великобритании, включился в борьбу за пост премьер-министра страны. Он стал уже двенадцатым кандидатом, заявившим о своих премьерских амбициях.
Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера партии открыто объявили 11 политиков-тори. Это считающийся фаворитом экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента – ред) Андреа Лидсом, министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, глава МВД королевства Саджид Джавид, заместитель министра по делам регионов и местного самоуправления Кит Малтхаус и парламентский замминистра по делам Brexit Джеймс Клеверли. Еще несколько видных представителей партии рассматривают возможность выставить свои кандидатуры.
24 мая британский премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.
Напомним, ранее в ряде иностранных государств отреагировали на решение главы британского Кабмина покинуть свою должность. В частности, заявления сделали в России, Германии, Ирландии и Нидерландах.
Мы также писали, что ранее в этом месяце Тереза Мэй уволила с поста министра обороны страны Гевина Уильямсона, подозреваемого в разглашении секретных данных насчет переговоров между Лондоном и китайской компанией Huawei о запуске в Соединенном Королевстве мобильной технологии 5G.
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