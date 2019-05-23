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МИД Германии призывает Европу сплотиться перед лицом Китая, России и США

23 мая, 13:26

Как считает Маас, Европа может ответить на подобного рода вызовы только при условии, что будет говорить единым голосом

Хайко Маас. Фото: REUTERS/Edgard Garrido
Хайко Маас. Фото: REUTERS/Edgard Garrido.

Европа должна сплотиться и говорить единым голосом в свете усиления давления со стороны Китая, России и США. С таким заявлением выступил в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас на форуме, посвященном вопросам развития Европы, который организовала телерадиокомпания Вэ-дэ-эр (WDR).

"Давления извне мы в Европе сейчас чувствуем более чем предостаточно, ведь мир резко изменился в последние годы", – сказал он.

"Китай не только вырос до экономической мировой державы, он использует свое влияние для того, чтобы расколоть ЕС", - считает Маас.

"Россия пытается посредством военной силы создать политические факты, будь то в Сирии или на Украине", - утверждал германский министр.

Одновременно он высказал мнение, что "правительство президента (США Дональда) Трампа отворачивается от международных договоренностей, таких как Парижское соглашение по климату, ядерная сделка с Ираном или (Международный) договор о торговле оружием".

По его словам, в современном мире "востребована не сила права, но право сильного".

Как считает Маас, Европа может ответить на подобного рода вызовы только при условии, что будет говорить единым голосом.

"Только вместе, как единая Европа, мы сможем сохранить в этом мире европейские ценности, такие как свобода, толерантность, справедливость и социальная сплоченность", – полагает он.

"Действительно суверенной Европа будет, только если сможет сохранить свои ценности и интересы в эпоху "Америка прежде всего", "Россия прежде всего" или "Китай прежде всего", – заключил Маас.

Ранее Хайко Маас заявил, что нарушение Россией ДРСМД привели к ухудшению мировой безопасности.

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Тег Германия, Европа, Маас

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ТАСС

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