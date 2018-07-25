В МИД Германии рассказали о своем отношении к "выпадам" Трампа в Twitter

В ведомстве отметили, что президент не представляет в своем лице все США

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас отметил, что президент США Дональд Трамп не является представителем в своем лице всей страны и он никак не может менять положение дел только своими постами в социальных сетях. Об этом сообщает Reuters.

"Америка больше, чем Белый дом. Трамп этого не изменит. Он может писать столько постов в Twitter, сколько захочет", – сообщил он.

Кроме этого, Маас подчеркнул, что США не оппонент, а самый важный партнер и союзник Германии за пределами ЕС.

Напомним, на прошлой неделе Гайко Маас заявил, что Европа больше не может полагаться на Белый дом после заявления президента Дональда Трампа о торговых врагах США.

Как известно, Министерство торговли США 31 мая, как и ожидалось, объявило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза. Размер пошлин – 25% для стали и 10% для алюминия. Уже 1 июня эти ставки начали действовать.

Для остальных стран, включая Украину, пошлины США работают с конца марта. Президент США Дональд Трамп ввел пошлины для "защиты национальной безопасности". ЕС, Мексика и Канада тогда получили отсрочку.