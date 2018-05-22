Великобритания требует ужесточения санкций против олигархов Путина

Великобритания не может заняться собственным режимом санкций до тех пор, пока входит в состав Евросоюза

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон намекнул на возможность ужесточения санкций против состоятельных россиян. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, Великобритания с завистью наблюдает за свободой президента США Дональда Трампа, который ввел в апреле санкции против российских олигархов из близкого окружения президента РФ Владимира Путина.

Борис Джонсон заявил, что уделил значительное внимание этому решению Трампа.

"Я думаю, что эффект от некоторых санкций, в частности в отношении отдельных лиц, был сильно заметен, и я это заметил, но у нас есть своя система и собственный подход. Существует более широкий вопрос о том, что Британия может сделать, чтобы справиться с людьми, близкими к Путину, которые могут иметь незаконно полученные средства", – сказал Джонсон.

Он также отметил, что британская сторона не может заняться собственным режимом санкций до тех пор, пока входит в состав Евросоюза, учитывая необходимость согласования их с другими участниками.

Джонсон подчеркнул, что после выхода из ЕС в марте 2019 в Великобритании появится возможность занять более жесткую позицию.

Как известно, Великобритания планирует изучить активы, принадлежащие российским олигархам и чиновникам. В случае, если владелец активов не сможет прояснить происхождение средств на их покупку, активы будут конфискованы. При этом подозреваемые в коррупции российские олигархи будут вынуждены объяснять свой роскошный образ жизни в Великобритании.

По экспертным оценкам, в Великобритании каждый год отмывается незаконная наличность в размере 90 млрд фунтов стерлингов. Часть этих операций неизменно связывают с махинациями РФ.

Также мы писали, что олигарх Роман Абрамович должен объяснить британским властям происхождение своих доходов. Это необходимо для получения новой визы, ведь в продлении старой визы Абрамовичу отказали.