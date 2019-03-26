Минобороны Испании заявило о хакерской атаке иностранной державы на свою сеть

Расследование произошедшего еще не завершено, однако атака оказалась серьезнее, чем считалось изначально

Фото: Pixabay

Минобороны Испании заявило о хакерской атаке иностранной державы на свою сеть //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0f4/105/5c90f4105ec2e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0f4/105/5c90f4105ec2e.jpg 2019-03-26T10:49:00+02:00 Евросоюз Расследование произошедшего еще не завершено, однако атака оказалась серьезнее, чем считалось изначально

Министерство обороны Испании сообщило, что неназванная "иностранная держава" осуществила хакерскую атаку на внутреннюю компьютерную сеть ведомства в первой половине марта текущего года. Об этом сообщила во вторник газета Pais.

Ранее ведомство объявило о том, что выявило "возможное вторжение в сеть общего назначения", и уведомило о случившемся прокуратуру страны. В настоящий момент расследование произошедшего еще не завершено, однако атака оказалась серьезнее, чем считалось изначально. Не исключается, что киберпреступники хотели получить доступ к секретным сведениям военной промышленности.

Ежегодный отчет о национальной безопасности, к которому получила доступ газета, предупреждает о "росте активности некоторых иностранных спецслужб". В документе также говорится, что кибершпионаж представляет собой "серьезную угрозу" для национальной безопасности.

Как ранее сообщал директор Национального разведывательного центра Испании Феликс Санс Рольдан, в прошлом году пиренейское королевство столкнулось примерно со 100 кибератаками, которые можно считать серьезными. В целом в 2018 году было зафиксировано около 38 тыс. киберинцидентов, хотя большая часть из них не представляла никакой угрозы.

Ранее стало известно, что на территории Чехии действовала хакерская сеть, которая состояла из получивших гражданство страны бывших граждан России, а также дипломатов РФ.

В декабре чешская контрразведка BIS доложила об активизации в стране российских спецслужб, заявив, что они пытаются посредством подставных лиц получить доступ к государственным заказам стратегического значения.

После этого глава государства Милош Земан назвал подобные заявления "бредом" и заявил, что спецслужбы не смогли предоставить конкретные доказательства противозаконных действий России в республике.

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