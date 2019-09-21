Митинги в Париже снова закончились столкновениями

В субботу в столице республики начались сразу две акции протеста

Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали 163 человека на проходящих в Париже акциях протеста. Об этом в субботу сообщила префектура полиции.

Ранее сообщалось о 106 задержанных.

"Задержаны 163 человека, 395 оштрафованы", — говорится в размещенном в "Твиттере" сообщении органов правопорядка. В субботу в столице республики начались сразу две акции протеста. Участники первой — сторонники движения "желтые жилеты", которые предприняли попытку прорваться на запрещенную для демонстраций улицу Елисейские поля. Вторая акция — это марш в поддержку борьбы с изменением климата, в нем приняли участие около тысячи представителей радикального движения "Черный блок". Согласно подсчетам независимых агентств, марш собрал 15,2 тыс. участников.

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Для усмирения агрессивно настроенных манифестантов полицейским пришлось несколько раз применять слезоточивый газ.

Напомним, на минувших выходных массовые беспорядки в городе Нант на западе Франции отметили 44-ю по счету акцию протеста движения "желтых жилетов", которая в остальных городах прошла в спокойной атмосфере. Согласно последним данным, в ходе манифестации были задержаны 35 человек.

Как сообщалось, сотрудники французской полиции задержали 89 участников манифестации "желтых жилетов" в Париже в субботу, 7 сентября.

Напомним, что в ходе парада по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии – участники протестов "желтых жилетов" освистали президента страны Эммануэля Макрона, когда он ехал в открытом автомобиле по Елисейским полям к площади Конкорд.

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