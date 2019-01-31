Могерини озвучила требования ЕС к Венесуэле

Евросоюз ждет от Венесуэлы проведения новых честных выборов, с новыми способами мониторинга

Фото: AFP

Могерини озвучила требования ЕС к Венесуэле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2fa/56a/5c52fa56a1d51.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2fa/56a/5c52fa56a1d51.jpg 2019-01-31T15:39:00+02:00 Евросоюз Евросоюз ждет от Венесуэлы проведения новых честных выборов, с новыми способами мониторинга

Министры иностранных дел ЕС на встрече в Бухаресте потребуют от Венесуэлы проведения "новых честных выборов". Об этом заявила в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС в Бухаресте.

"Наша позиция предельно четкая. Мы намерены потребовать от Венесуэлы проведения новых честных выборов, с новыми способами мониторинга. ЕС также настаивает на сохранении открытыми канала для диалога и на создании международной контактной группы по Венесуэле, с участием государств ЕС, стран Латинской Америки, а также ключевых игроков в регионе", – отметила она.

Могерини не дала прямого ответа на вопрос, признает ли ЕС главу оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. "Ни один из наши послов не присутствовал на инаугурации Мадуро, что многое говорит о нашей позиции. Мы будем обсуждать это, однако более подробно я сообщу об этом в течение дня", – заявила она.

Ранее в четверг Европарламент на мини-сессии в Брюсселе принял резолюции содержащую признание этим институтом Гуайдо в качестве и. о. президента. Резолюции ЕП являются рекомендательными и не обязательны к исполнению странами ЕС.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. При этом по всей стране начались демонстрации и стычки митингующих с силовиками. Погибли десятки людей:

В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы, за исключением Мексики, Организация американских государств, ряд других государств.

Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января предупредили, что признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней.

Позже лидер оппозиции Венесуэлы заявил о поддержке со стороны военных.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция.

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