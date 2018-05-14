Могерини прокомментировала стычки в секторе Газа

Израиль должен уважать право на мирные протесты и принцип пропорциональности в применении силы

Европейский Союз в связи с ситуацией на административной границе Сектора Газа призывает все стороны к сдержанности. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Фредерики Могерини.

"Сегодня во время массовых протестов у ограждения в Газе десятки палестинцев, включая детей, были убиты и сотни получили ранения от израильских военных. Мы ожидаем, что все будут действовать с максимальной сдержанностью, чтобы избежать дальнейших потерь", – говорится в заявлении.

Могерини подчеркнула, что Израиль должен уважать право на мирные протесты и принцип пропорциональности в применении силы. В свою очередь ХАМАС и организаторы протестов должны обеспечить их ненасильственный характер.

"Европейский Союз имеет четкую, консолидированную позицию по Иерусалиму, что было подтверждено многими выводами Совета ЕС. ЕС будет продолжать уважать международный консенсус по Иерусалиму, изложенный в частности, в Резолюции 478 Совета Безопасности ООН, в том числе о месте расположения дипломатических представительств в решение о окончательный статус Иерусалима", – говорится в заявлении.

Напомним, в Иерусалиме 14 мая официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива.

Между тем на административной границе Сектора Газа не утихают столкновения из-за протестов против открытия посольства США в Иерусалиме. В протестах принимают участие до 40 000 человек.

По последним данным, в ходе столкновений погибли уже более 40 палестинцев, более 1600 человек получили ранения, 772 из них – огнестрельные.